Omlet z warzywami i francuskie naleśniki ze szparagami, czyli pomysły na letnie dania [PRZEPISY]

- Łączenie sezonowych warzyw z jajkami to sposób na posiłek smaczny, zdrowy i prosty do przyrządzenia dla każdego – mówi Tomasz Jokiel, ekspert firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Jajko w połączeniu z warzywami to porządna dawka witamin i minerałów. Takie danie uwalnia więcej kartenoidów, czyli przeciwutleniaczy. A te chronią przed rakiem i schorzeniami układu krążenia.

Omlet z warzywami – śniadanie idealne [PRZEPIS]

Francuskie naleśniki ze szparagami – pomysł na pyszny obiad lub kolację [PRZEPIS]

Składniki na farsz:

1 wiązka zielonych szparagów

szynka parmeńska

twardy żółty ser

Wykonanie

Jaja łączymy z płynnymi składnikami i miksujemy przy użyciu malaksera. Do tak przygotowanych jajek dodajemy partiami przesianą mąkę, a na koniec rozpuszczone masło. Ciasto przykrywamy i odstawiamy do lodówki na co najmniej pół godziny. Zanim przystąpimy do smażenia, całość należy ponownie wymieszać. Na rozgrzanej patelni smażymy cienkie naleśniki. Od szparagów odcinamy zdrewniałe końcówki i gotujemy w osolonej i lekko posłodzonej wodzie przez ok. 5 minut (w zależności od grubości szparagów). Wyjmujemy, przelewamy zimną wodą i odsączamy. Na naleśniku układamy plaster szynki, po 2-3 szparagi, posypujemy startym żółtym serem, a następnie zawijamy w rulon. W wysmarowanym masłem naczyniu żaroodpornym układamy zwinięte naleśniki. Zapiekamy w rozgrzanym do 180 st. piekarniku przez ok. 20 minut. Naleśniki można zapiekać z sosem beszamelowym lub podawać polane sosem holenderskim.