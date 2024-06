Ciekawe trasy do spacerowania w woj. małopolskim. Gdzie iść w weekend 29 - 30 czerwca? 10 najlepszych tras

Trasy spacerowe po woj. małopolskim

Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 czerwca w woj. małopolskim ma być od 19°C do 30°C. Nie powinno padać. W niedzielę 30 czerwca w woj. małopolskim ma być od 19°C do 31°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 36%.

Z Zachełmnej-Nagiełówka wchodzimy na szlak zielony w kierunku północnym, którym początkowo schodzimy do Stronie. Trasa do miejscowości prowadzi asfaltem, jednak widoki na wzniesienia Beskidu Średniego rekompensują trud twardego gruntu. Po kilku kilometrach docieramy do wyżej wymienionej osady, w której mijamy kaplicę mszalna, a w jej dolnej części czynna stację PKP. Za nią teren wznosi się do Kamionki, by za chwilę opaść do Bugaju. W podróży na szlaku towarzyszą wieże Sanktuarium w Kalwarii oraz słyszane z daleka modlitwy pielgrzymów spacerujących po okolicznych Dróżkach Kalwaryjskich. Z Bugaju pozostaje ostatnie podejście na jedyny szczyt na trasie Żar. Dostajemy się do niego lekko odbijając z zielonego szlaku, a w jednym miejscu możemy zobaczyć pozostałości stojącego tam niegdyś zamku.