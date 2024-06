Ciemna strona Zakrzówka w Krakowie. Tu się grilluje, piwkuje i imprezuje przy ognisku

Grill i ogniska na Zakrzówku

Choć na samym terenie kąpieliska na Zakrzówku, w rejonie pomostów i basenów, grillowanie jest zabronione, to tuż przy Skałkach Twardowskiego znajduje się strefa do grillowania i nie tylko... Miejsce położone jest niedaleko ul. Salezjańskiej oraz ul. Wyłom. To północna strona akwenu. Wyznaczone miejsca pod grill i ogniska schowane są w cieniu wysokich skał. Cieszą się jednak dużą popularnością, i to rosnącą. Czasem ludzi jest tak wielu, że można poczuć się wśród lasu grilli jak na miasteczku studenckim AGH podczas juwenaliów.