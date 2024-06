Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek

Bagry i Zakrzówek - pod okiem ratowników

Kąpielisko nad zalewem Bagry w upalne dni przyciąga tłum mieszkańców. To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy…

W Parku Zakrzówek funkcjonuje 5 niecek basenowych o różnej głębokości. Ratownicy będą czuwać od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Korzystanie w basenów po wyznaczonych godzinach odbywa się na własną odpowiedzialność.

Zasady korzystania z kąpielisk w Krakowie

Zachęcamy do legalnego korzystania z zorganizowanych miejsc dostępu do wody. Należy przestrzegać godzin otwarcia kąpielisk, ponieważ tylko wtedy na terenie znajdują się ratownicy.

Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka…

Nie zostawiaj swoich śmieci zarówno na brzegu jak i w wodzie zawsze pamiętaj o wyrzucaniu śmieci do pojemników do tego przeznaczonych. Jeśli nie ma śmietnika w pobliżu – zabierz śmieci ze sobą i wyrzuć, kiedy będziesz mieć taką możliwość.

Nie używaj w wodzie środków do mycia, detergentów do prania lub innych środków czyszczących, ponieważ zawierają szkodliwe związki chemiczne, które przyczyniają się do eutrofizacji, a w efekcie ograniczenia przejrzystości wody, deficytu tlenu, śnięcia ryb i zanikania wielu gatunków roślin i zwierząt.

