Kraków. Basen Wandzianka w Krakowie znów otwarty. Jedyny odkryty basen w Krakowie zaprasza w upały

Zatem Wandzianka to dwa baseny: jeden o głębokości od 0.9 m dla nieumiejących pływać, drugi do 1.8 m dla pływających, a także duży teren zielony, boiska do siatkówki plażowej, stoły do tenisa oraz boisko typu "orlik". Dodatkowo sauny, fish pedicure, solaria, balia z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie dmuchane i strefa gastronomiczna typu fast food.

Basen czynny jest w okresie czerwiec - sierpień od 10:00 do 18:00.