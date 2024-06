Kraków rok po igrzyskach europejskich. A mieliśmy się kąpać w Zalewie Nowohuckim w te wakacje. I nic z tego

- Skoro pływają tam triatloniści, to dlaczego nie możemy my? - mówił rok temu Piotr Kempf, ówczesny dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. - Chcemy umieścić Zalew Nowohucki na liście kąpielisk, jeśli oczywiście sytuacja nie ulegnie zmianie i woda będzie dalej tak czysta jak w tym roku. Póki co po zakończeniu igrzysk umieścimy znak, dopuszczający pływanie na własną odpowiedzialność - dodawał. I zapowiadał, że ZZM planuje uruchomić strzeżone kąpielisko już w przyszłym sezonie wakacyjnym, czyli w 2024 roku.

Obecnie na zalewie prowadzone są w dalszym ciągu zabiegi tzw. biomanipulacji, mające na celu poprawę jakości wody oraz wartości przyrodniczych miejsca, dlatego zgłoszenie do uznania Zalewu Nowohuckiego za kąpielisko nie zostało sporządzone. A trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Bezpieczne kąpielisko to również obsługa ratownicza oraz zaplecze sanitarne, na które trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Ale skoro woda ciągle brudna, to nie trzeba było się tym martwić.