Ciężkowice nie zrezygnują ze ścieżki w koronie drzew. Wezmą kredyt, by wybudować nową atrakcję turystyczną

- Nie ma na co czekać, a z inwestycji też nie zrezygnujemy - przyznaje Stanisław Krawiec, pełniący obowiązki burmistrza Ciężkowic.

- W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowaliśmy na przyszły rok zaciągnięcie tego kredytu. Nie ustajemy jednak w wysiłkach i wnioskujemy do marszałka województwa o zwiększenie pomocy finansowej na budowę ścieżki, jak również nie ma co ukrywać, będziemy wnioskować do premiera o środki z rezerwy budżetowej - zaznacza Stanisław Krawiec.

Jeśli brakujące 3,5 mln złotych samorząd otrzyma z kolejnych dotacji, to i tak nie zrezygnuje z kredytu. Wtedy władze Ciężkowic zawnioskują do radnych gminy, aby zmienić przeznaczenie na odwiert w celu poszukiwania wód leczniczych. Ostatnio samorząd otrzymał na to zadanie 2 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Cała inwestycja pochłonie jednak aż 6 mln zł.

- Nie możemy wziąć dwóch kredytów, bo gmina i tak ma już duży wskaźnik zadłużenia. Jeśli nie znajdziemy pieniędzy, to odwiert trzeba będzie odsunąć w czasie - przyznaje Stanisław Krawiec.