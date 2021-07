Ciężkowice wykorzystują swoją szansę. W otwartym miesiąc temu parku zdrojowym ruch jak na Krupówkach Lech Klimek

Park Zdrojowy w Ciężkowicach został oficjalnie otwarty 25 czerwca. Uroczystość połączona została z nadaniem nowej atrakcji Pogórza i Małopolski imienia Zbigniewa Jurkiewicza, zmarłego w ubiegłym roku burmistrza Ciężkowic i inicjatora utworzenia tego wyjątkowego miejsca, które łączyć ma relaks i odpoczynek na świeżym powietrzu, w malowniczej okolicy z zabiegami zdrowotnymi. Od chwili otwarcia, park cieszy się nieustającym zainteresowaniem odwiedzających. Małe Ciężkowice wykorzystują swoją wielką szansę. Znane dotychczas głównie ze Skamieniałego Miasta, dołożyły do swojej atrakcyjności kolejny element. W niedalekiej perspektywie widać już zarys właśnie budowanej ścieżki w koronach drzew, która będzie miała ponad 1000 metrów długości i wysokość blisko 20 metrów. Ścieżka ma być gotowa do końca przyszłego roku. Już teraz można tam spotkać bardzo wiele osób, które przyjechały tam samochodami na gorlickich rejestracjach i wszystko wskazuje na to, że będzie ich coraz więcej.