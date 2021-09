Co oznacza kolor obroży u psa? To informacja na temat osobowości i temperamentu czworonoga. A wszystko zaczęło się od "Yellow Dog" Karina Czernik

Frywolnie powiewająca żółta, czerwona lub fioletowa chusta przyczepiona do psiej obroży to nie oznaka nowej mody w świecie pupili. Tym sposobem właściciele zwierzaków mogą poinformować otoczenie, że na przykład psiak jest nerwowy, głuchy bądź nie wolno go dokarmiać. Co oznaczają poszczególne kolory? Sprawdź.