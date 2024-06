Wielkie święto psiaków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Mieszkańcy wraz ze swoimi czworonogami odwiedzili UR w Rząsce Aleksandra Łabędź

Uniwersytet Rolnicy przygotował wydarzenie pełne atrakcji i to nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla ich czworonogów. 29 czerwca na terenie Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej UR przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce o godz. 10.00 rozpoczął się "Dzień Psa". W programie wykłady tematyczne, konkurs na zdjęcie psiaka, a także ... taniec z psem! To tylko kilka z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Mieszkańcy miasta wraz ze swoimi zwierzętami licznie przybyli do Rząski by razem świętować.