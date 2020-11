Co tam zakazy. Radny nagrał tłum przed krakowską siłownią. "Przygotowują się do zawodów"

Tymczasem na Facebookowym profilu Platinium widnieje oficjalna informacja, że.... klub jest otwarty.

"Doskonale wiemy, że długo czekaliście na ten dzień! Cieszymy się, że w końcu możemy przekazać Wam dobre wieści! Już 31.10 (sobota) podjęliśmy decyzję o otwarciu Klubów Sportowych Fitness Platinium! W klubach sportowych mogą trenować:

- osoby przygotowujące się do zawodów sportowych,

- osoby, które przygotowują się do zawodów sportowych w wyciskaniu wielokrotnym sztangi leżąc, organizowanych przez sieć Fitness Platinium,

-osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego.

‼️Ważne! Na wszystkie zajęcia i wizyty w klubach obowiązują zapisy.‼️

Do zawodów przygotujecie się w Platinium Fitness Aleja Pokoju 16, Platinium Fitness Lea 213, Platinium Fitness Zachodnia 27 KKF oraz w The Legend. Pamiętajcie, że dobry trening to bezpieczny trening! Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!" - czytamy na profilu Facebookowym Platinium Fitness Club.