Comarch Cracovia walczyła o turniej finałowy Pucharu Polski. Dreszczowiec w Krakowie

Mocne otwarcie Comarch Cracovii

Od początku trwał bardzo wyrównany bój. W 5 min Razgals sprawdził dyspozycję Zabolotnego i krakowski bramkarz stanął na wysokości zadania. Wkrótce „Pasy” zagrały w przewadze – wtedy z kolei popisywał się Nechvatal w bramce JKH, broniąc m.in. strzały Nemca i Kinnunena. Na 13 s przed końcem kary Bodrow popisał się kapitalnym uderzeniem i było 1:0. Po chwili to goście grali w przewadze i wtedy groźnie strzelał Kalns – Zabolotny odbił jednak krążek. Gospodarze obronili się. W 14 min Shirley nie trafił do pustej bramki i szansa na podwyższenie przez krakowian wyniku przepadła. Comarch Cracovia była w natarciu.

Rewanż jastrzebian

Jastrzębianie z kolei przypuścili szturm na początku II tercji. Po kontrze mógł ich skarcić Csamango, ale przegrał pojedynek z bramkarzem. Zabolotny w rewanżu obronił w sytuacji sam na sam z Racem. Gospodarze czują się mocni w przewagach i udowodnił to Gula, mocnym strzałem po lodzie pokonując Nechvatala. Gdy „Pasy” zagrały 5 na 4 osiągnęły sporą przewagę, ale dobrze bronił bramkarz jastrzębian. W 29 min z kolei uratował go słupek po strzale Ismagiłowa. Po chwili to goście grali w przewadze i wykorzystali ten czas. JKH zwietrzyło swoją szansę, strzelał Baszyrow, ale Zabolotny nie dał się pokonać.

Kapica dał nadzieję

To nie był koniec emocji. Po rajdzie przez całe lodowisko Kapica skierował krążek do siatki! Mecz zaczął się od nowa. Kapitalnym strzałem popisał się Bodrow i „Pasy” znów objęły prowadzenie! Jastrzębie rzuciło się do ataków, ale Nemec załatwił sprawę kapitalnym uderzeniem w „okienko”. Na 1.25 min przed końcem do boksu zjechał bramkarz jastrzębian, ale gdy Urbanowicz dostał karę, powrócił na lód zrezygnowany, bo wiadome było, że JKH przegra.