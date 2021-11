Covid-19. Rekordowa liczba nowych zakażeń i rekordowa liczba testów. "Dochodzimy do szczytu czwartej fali" Bartosz Dybała

Dzisiaj liczba nowych zakażeń koronawirusem jest rekordowa Archiwum

Ministerstwo Zdrowia zaraportowało 24 listopada o 28 380 nowych przypadkach koronawirusa w całym kraju - to o ponad 4 tys. więcej niż w środę przed tygodniem. W samej tylko Małopolsce stwierdzono 2176 zakażeń. Ponadto w całym kraju zmarło 460 osób - w 118 przypadkach bezpośrednią przyczyną zgonu był Covid-19, w pozostałych choroby współistniejące. - Wzrosty tydzień do tygodnia wyhamowały. Z naszych obserwacji wynika, że dochodzimy do szczytu czwartej fali - powiedział w rozmowie z Interią wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska.