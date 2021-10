Cracovia. Andrzej Mikołajczyk: Cracovia będzie w środku tabeli

Jak zdrowie?

Właśnie mierzę sobie ciśnienie…

Ono mogło skoczyć, gdy oglądało się sobotni mecz Cracovii.

Okazuje się, że na Cracovię to trzeba chodzić na ostatni kwadrans meczu. Ale wydaje mi się, że sytuacja wygląda na wyklarowaną, jeśli chodzi o kandydatów do spadku, są to Górnik Łęczna, Warta Poznań i Bruk-Bet Termalica, Stal Mielec też nie jest najmocniejsza.

Napsuła jednak sporo krwi Cracovii w sobotnim meczu. Bardzo denerwujące są te mecze „Pasów”, w których trzeba odrabiać stratę dwóch bramek, tak było w spotkaniu z Górnikiem, tak było i teraz. Słyszę, że Cracovia pokazała charakter. Tak, ale trzeba przede wszystkim pokazywać umiejętności.

Charakter też się liczy w naszej lidze, opartej na przygotowaniu fizycznym.

Chciałbym wiedzieć, kto kupował tego Jugasa, Rodina, Loshaja, kto ich obserwował? Rodin się trochę rehabilituje, bo strzelił dwie bramki głową, ale nie można najpierw psuć, a potem naprawiać. To beznadziejna robota. Gra nieodpowiedzialnie w polu karnym, po co ciągnął rywala za koszulkę? To bez sensu.