Cracovia. Historia pewnej cieszynki. Co za nią stoi? [ZDJĘCIA, FILM] Jacek Żukowski

Projekt obywatelski "Pasjonaci dla Cracovii" był promowany podczas meczu Cracovii ze Stalą cracovia.pl Zobacz galerię (6 zdjęć)

Wielu kibiców mogło być zdziwionych sytuacją z 7 minuty meczu Cracovii ze Stalą Mielec. Po zdobyciu bramki przez Sergiu Hancę drużyna podbiegła do linii bocznej i zainscenizowała cieszynkę ze strzelcem gola w roli głównej. Wrzucał on do urny kartkę z numerem 166.