Cracovia II wzmocniona piłkarzami pierwszej drużyny nie dała szans Stali Stalowa Wola

Pokazał się Wiśniewski

Cracovia II wróciła do zwycięstw. Po przegranej w Świdniku, pokonała Stal. Skład został bardzo mocno wzmocniony piłkarzami z ekstraklasy. Ale bardzo długo nie było widać, że grają zawodnicy z ekstraklasy z III-ligowcami. W końcu ten, któremu nie poszło w sobotnim meczu z Górnikiem – Michał Wiśniewski – pokazał, że umie grać w piłkę. Przedryblował całą obronę gości oraz bramkarza i spokojnie „wjechał’ z piłką do bramki. W ten sposób zostały uwieńczone starania „Pasów”. Zapewne grałoby im się znacznie łatwiej, gdyby w 2 min Jakub Myszor trafił do siatki, a nie w słupek.

Myszor show

W drugiej połowie początkowo więcej z gry miała Stal, ale gospodarze znów wykazali się skutecznością. Po centrze z wolnego najlepiej do piłki wyskoczył Filip Piszczek i strzałem głową zdobył drugiego gola. Niebawem było już po meczu, po podaniu Patryka Zauchy z lewej strony piłkę do siatki z bliska skierował Jakub Myszor. Ten sam zawodnik pokazał się jeszcze raz – wyszedł kapitalnie do prostopadłego podania i w sytuacji sam na sam przerzucił bramkarza.