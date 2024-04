Roman Jakuba, obrońca Puszczy Niepołomice: Myślę, że rywalom nie przeszkadzała murawa

Na pewno tak, walczyliśmy o zwycięstwo więc jest minimalny niedosyt. Jednak punkt to punkt. Cieszy nas to, że jesteśmy powyżej zespołów, które są w strefie spadkowej.

Tak, chcieliśmy wygrać, ale były słupki… To jest piłka. Wierzę w nasz zespół, w to, że w kolejnych meczach będziemy walczyć o to, by zakończyć je zwycięsko.

Była przykra sytuacja pod koniec pierwszej połowy z Kamilem Zapolnikiem. Został znokautowany, były nerwy w szatni. Wychodząc na drugą połowę ta sytuacja siedziała gdzieś w waszych głowach?

Nie, nie powiem tak, że to siedziało w nas. Wychodziliśmy z przekonaniem, że chcemy wygrać, chcieliśmy walczyć dla Kamila, kibiców, dla całego klubu.

Ale organizacja gry się zmieniła, bo za Kamila wszedł Artur Siemaszko, piłkarz, który ma inne parametry.

Tak Kamil to walczak, grający agresywnie, z kolei Artur robi więcej sprintów, wbiega w wolne przestrzenie, daje inne opcje. Pomagał zespołowi i czuliśmy to.

Trener Korony Kamil Kuzera narzekał, że murawa była sucha. Trener Tułacz roześmiał się na te słowa. A jak to wyglądało z boiska. Rzeczywiście murawa przeszkadzała w grze?