Sandecja Nowy Sącz w trzecioligowej otchłani. Trener: grać do końca

Co z tego, że „Duma Krainy Lachów” niedawno, bo 13 kwietnia już pokazała, że potrafi ograć faworyta na jego terenie pokonując wówczas 2:1 wicelidera 2. ligi KKS Kalisz, skoro teraz wydawałoby się łatwiejsza do pokonania przeszkoda zakończyła się bez happy endu? Punktów brak, a co za tym idzie szanse na pozostanie w 2. lidze właściwie, patrząc realnie, nie istnieją. Brzmi to o tyle nieprawdopodobnie i niedorzecznie, że jeszcze w poprzednim sezonie Sandecja była klubem pierwszoligowym.