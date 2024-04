Seniorzy z Sądecczyzny będą mogli liczyć na... pocztę obiadową. Jest bezpłatna. Jak się zgłosić?

Przedsięwzięcie zaczyna się rozkręcać. Pierwsze dostawy posiłków seniorzy mają otrzymać już 3 czerwca. Pomoc ma trafić do ok. 150 osób.

- Zgłoszenia już do nas spływają, co nas cieszy. Zbieramy seniorów, ale szukamy też wolontariuszy, którzy w wybranym czasie będą mogli wesprzeć akcję. Cały czas można się do nas zgłaszać. Każde zgłoszenie seniora jest weryfikowane przez wolontariusza. Trzeba spełnić odpowiednie kryteria – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Halina Rams, wiceprezes stowarzyszenia.

Jak zaznacza nasza rozmówczyni, pomoc skierowana jest do osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, które ze względu na ograniczenia związane z wiekiem posiadają problem z przyrządzaniem wartościowych posiłków, są osobami bez wsparcia rodziny lub bliskich, a ich dochód miesięczny nie przekracza netto 2 tys. 400 zł na osobę. By potwierdzić dostawy konieczne będzie umieszczenie naklejki z kodem QR (otrzymanym od Stowarzyszenia Sursum Corda) po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, w miejscu zamieszkania.