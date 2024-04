Goszczą u siebie aktorów i modelki. Jak to robią w limanowskim „Tischnerze”?

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej nie mogą narzekać na nudę. Placówka co i rusz organizuje spotkania z interesującymi ludźmi. W ostatnich miesiącach jej mury odwiedzili m.in. aktor serialu „Klan” Bartosz Waga, aktorka i modelka Monika Gębala czy Marcin Cząba, scenarzysta i autor takich serialowych hitów jak m.in. „Na Wspólnej", „Świat według Kiepskich" czy „Biuro Kryminalne".

Waga, krakowski aktor serialowy przybył do „Tischnera” na zaproszenie klas fotograficznych. Artysta wziął udział w zakończeniu szkolenia z portretu by, dać młodym adeptom tej niełatwej dziedziny szansę pracy z osobą obytą z aparatem. Młodzi fotografowie z klas 1 i 2 mieli okazję sprawdzenia się w pracy pod presją. Do Limanowej zawitała też Monika Gębala, krakowska aktorka i modelka, która odwiedziła klasy reklamowe opowiadając młodym ludziom o kulisach castingów i pracy na planie spotów reklamowych. Dotąd wystąpiła w ok. 70 reklamach telewizyjnych, okazji do rozmowy zatem nie brakowało.

- Uczniom bardzo się to podoba, chętne biorą udział w takich przedsięwzięciach. Pomysł nie jest nowy, te akcje trwają u nas już od wielu lat, kontynuujemy je, mamy w nich doświadczenie, a co za tym idzie wiemy kogo zaprosić do współpracy. Chcemy kształcić naszych uczniów komplementarnie, by mieli łatwiej w karierze zawodowej, a takie spotkania mają ich inspirować do działania – powiedział „Gazecie Krakowskiej” Robert Sajdak, wicedyrektor placówki.

Spotkania z artystami były nie tylko okazją do rozmowy, ale również twórczej pracy. Duet uczniów „Tischnera” Weronika Więcek i Dawid Kwiatkowski osiągnął sukces – kolejno 9. i 8. miejsce - na międzynarodowym salonie fotografii German Photocup pod auspicjami m.in. Deutscher Verband für Fotografie, Photographic Society of America i Fédération Internationale de l'Art Photographique. Prezentując efekty wspólnej pracy z aktorami Dawid uzyskał łącznie cztery tzw. akceptacje czyli pozytywne decyzje jury dla danej fotografii a Weronika otrzymała trzy. W całym konkursie (w kategorii open oraz młodych) wzięło udział ok. tysiąc fotografów, którzy zgłosili łącznie 11 tys. zdjęć.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej mają również za sobą spotkanie w formie otwartej dyskusji z Marcinem Cząbą, scenarzystą, autorem wielu serialowych hitów na czele ze „Światem według Kiepskich”. Sądecki mistrz Rafał Dudek świętował 40. urodziny. Ma wiele planów

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!