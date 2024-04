Omplementacja kwaternionów i inne. Limanowianie w finale konkursu Motorola Cup

- Już któryś rok z rzędu udaje nam się dostać do finału tego konkursu, co tylko pokazuje jak zdolnych mamy uczniów. Chcą angażować się w pozaszkolne zmagania, rozwijać się – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Andrzej Opiela, opiekun finalistów, nauczyciel informatyki w ZSTiO.

- Uczniowie organizują się na platformach typu Discord (umożliwia komunikowanie się dla osób o podobnych zainteresowaniach – przyp. red.), omawiamy zadania i wspólnie staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. W finale celem jest wygrana, ale nauczeni doświadczeniem wiemy, że nie jest o nią tak łatwo. Konkurencja nie śpi, trzeba się sporo napocić, by kogoś pokonać. Raz byliśmy już pierwsi, raz zajęliśmy trzecie miejsce. Teraz zobaczymy, co przyniesie czas – mówi Opiela.

Tylko w drugim etapie zmagań znalazło się ok. 50 szkół z całego kraju.

Jak zaznacza Piotr Bochaczyk, inżynier programista z Motorola Solutions, konkurs ten skierowany jest do młodszych adeptów sztuki programowania – tych, u których pasja dopiero kiełkuje i warto ukierunkować ją na dobre, rzetelne tory.

- W tym roku wyzwaniem dla młodych pasjonatów programowania stały się wektory, sztuka i kolory, soczewki, lustra oraz źródła światła. Wszystko po to, by połączyć różne dziedziny nauki z pasją programowania – informuje przedstawiciel giganta z branży telekomunikacyjnej.

Wydarzenie łączy naukę z rozrywką; aspekt edukacyjny z miniaturowym wycinkiem tego, jak wygląda praca w IT. Bochaczyk dodaje, że co roku powstają projekty, których nie powstydziliby się bardziej doświadczeni programiści. W finale, który odbędzie się 6 czerwca, rywalizować będą ze sobą drużyny z całej Polski, prócz limanowian są to ekipy z Krakowa, Gdańska, Oświęcimia, Zabrza, Cieszyna oraz Olkusza.