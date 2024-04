IV edycja Motorola Science Cup – zaprogramowani na główkowanie

Trwa czwarta edycja konkursu dla uczniów szkół średnich – Motorola Science Cup. To wydarzenie, które łączy naukę z rozrywką; aspekt edukacyjny z miniaturowym wycinkiem tego, jak wygląda praca w IT. Rokrocznie powstają projekty, których nie powstydziliby się bardziej doświadczeni programiści. Konkurs potrwa do 6 czerwca 2024 r. W finale rywalizować ze sobą będą drużyny z całej Polski: Krakowa, Gdańska, Oświęcimia, Zabrza, Cieszyna, Olkusza i Limanowej.

Kreatywne rozwiązania, merytoryka, ogromna dawka emocji i inspiracji dla uczniów szkół średnich i studentów – to coś, co firma Motorola Solutions nieustannie promuje w swych działaniach około dydaktycznych. Konkurs ten skierowany jest do młodszych adeptów sztuki programowania – tych, u których pasja dopiero kiełkuje i warto ukierunkować ją na dobre, rzetelne tory.

Czwarta edycja zmagań

Uczniowie szkół średnich z całej Polski po raz kolejny stanęli w szranki w ogólnopolskim konkursie naukowym Motorola Science Cup. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 35 drużyn, z których 10 dostało się do finału. Tuż przed końcem roku szkolnego będą walczyć o nagrody: drukarki 3D, drony, minikomputery, słuchawki bezprzewodowe i smartwatche. W tym roku wyzwaniem dla młodych pasjonatów programowania stały się wektory, sztuka i kolory, soczewki, lustra oraz źródła światła. Wszystko po to, by połączyć różne dziedziny nauki z pasją programowania.

Rozruszać głowę i ciało

- Oprócz sprawdzianu wiedzy ogólnej z zakresu IT oraz nauk ścisłych i zadań z programowania, finaliści będą mierzyć się z zadaniami sprawnościowymi. Celem konkursu Motorola Science Cup jest popularyzacja Technologii Informacyjnych oraz nauk ścisłych – w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce - mówi Piotr Bochaczyk, inżynier programista z Motorola Solutions: - Łączymy edukację z zabawą, dlatego wśród zadań zawsze znajdują się zadania typowo programistyczne, ale też gry, czy konkursy sprawnościowe – dodaje.

Finał!

Sam koniec konkursu jest nieco nietypowy, lecz cieszy się uznaniem uczestników. To trzy konkurencje na kształt igrzysk – dwie konkurencje dla głowy i jedna dla ciała. To turniej z wiedzy ogólnej i informatycznej, w którym uczniowie zdobywają punkty, a potem licytują z ich pomocą pytania. Część sportowa natomiast obejmuje m.in. sztafetę z monitorem i rzut twardym dyskiem do celu. W tym roku uczestnicy zagrają również w Petankę - popularną francuską grę zręcznościową.

- Nie da się ukryć, że Motorola Science Cup to ekscytująca przygoda. Zdarzają się niesamowite historie. Dzieciaki tworzą takie projekty, że sami jesteśmy często zdziwieni. W tym roku takim zaskoczeniem była implementacja kwaternionów przy realizacji jednego z zadań – dodaje Piotr Bochaczyk. Motorola Solutions współpracuje na różnych zasadach z wieloma szkołami i uczelniami wyższymi – prowadzi szkolenia, różnego rodzaju zmagania, patronaty i kursy przygotowujące do pracy w zawodzie informatyka. Firma dba o edukację najmłodszych bo wie, że wielu z nich trafi do Motoroli jako cenni pracownicy, którzy już na wczesnym etapie nauczania zdobywali pierwsze doświadczenia, co procentuje w późniejszej karierze zawodowej. Już wiemy, że planowana jest kolejna edycja Motorola Science Cup, do której nabór odbędzie się jesienią.

Śmieciowe jedzenie zabiera pamięć

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!