Cracovia ma szefa skautingu. Ostatnio pracował w ekstraklasie

Gambal jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, które ukończył z tytułem doktora nauk o kulturze fizycznej. W swojej dotychczasowej karierze był między innymi pierwszym trenerem IV-ligowego Orkanu Szczedrzykowice, trenerem i koordynatorem Football Academy Lubin, szefem skautingu i dyrektorem sportowym SSM Agency, głównym analitykiem AWF Wrocław i konsultantem naukowym firmy SportPredictor.

Potem pracował w ekstraklasie, w Zagłębiu Lubin i Rakowie Częstochowa.

- Trafiłem do najstarszego klubu w Polsce, o bardzo dużym potencjale, jeśli chodzi o stadion, bazę, kibiców oraz samo miasto. To na pewno pozwoli lepiej przekonywać poszczególnych zawodników do dołączenia do projektu Cracovii. Najciekawszym argumentem dla mnie jeśli chodzi o dołączenie do klubu, była możliwość rozwinięcia projektu Cracovii – mówi Jarosław Gambal. - Wiedziałem, czego się spodziewać po prezesie, jakie ma standardy, jak jest pracowity i dostępny, co w mojej dziedzinie jest istotne, bo ważny jest szybki przekaz informacji – dodaje na temat swojej znajomości z prezesem Mateuszem Dróżdżem z czasu wspólnej pracy w Zagłębiu.