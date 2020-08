Cracovia. Michał Probierz: Wierzę w tę drużynę, robimy progres, ale to nie wystarczyło na Malmoe

Szkoleniowiec Cracovii tak ocenił występ swojego zespołu w Malmoe: - Wiedzieliśmy, że gramy z bardzo solidnym zespołem, który jest bardzo agresywny. Nieprzypadkowo wygrał tyle meczów. Widać, że jest to drużyna, która ma kilka indywidualności. Jednak najgorsze co dla nas mogło się wydarzyć, to to, że w 20 sekundzie straciliśmy bramkę. Potem można dużo gdybać. Na pewno ułatwiliśmy zadanie Malmoe i zanim się otrząsnęliśmy i wróciliśmy do gry to widać było, że zespół Malmoe był bardzo pewny siebie. Wyszliśmy bardzo ofensywnie nastawieni, ale w środku pola przegraliśmy tę pierwszą połowę. Najgorsze było dla nas to, że w pierwszej i ostatniej minucie pierwszej części gry straciliśmy bramki – to obniżyło pewność siebie zawodników. W przerwie staraliśmy się ich zmotywować i weszliśmy dobrze w drugą połowę. Zabrakło nam bramki, by wrócić do gry, ale szkoda nieuznanej bramki z I połowy – sędzia zagwizdał spalonego. Trudno ocenić, czy gol był prawidłowy, czy nie – z ławki nie było tego widać. Powinien zawodnik z Malmoe dostać drugą żółtą kartkę. Przegraliśmy zasłużenie, byliśmy jednak zespołem słabszym i mieliśmy za mało argumentów, by wygrać.