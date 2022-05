Cracovia. Patryk Makuch chce być kimś i wzoruje się na Ronaldo

Dla tego klubu w ostatnich rozgrywkach I ligi zdobył 14 bramek, zanotował też 7 asyst. Teraz przed nim rysuje się szansa na podbój ekstraklasy. Czy podąży śladem Krzysztofa Piątka, który też przyszedł do Cracovii z Dolnego Śląska (z Zagłębia Lubin) i tu się wypromował przed transferem do Genoi?

Cracovia używała tego argumentu w negocjacjach, by skłonić piłkarza do tego, by wybrał ją, a nie Raków, Pogoń, czy Zagłębie, które też starały się o niego.

„Pasy” zapłacą ponad 500 tys. euro plus bonusy. To rekord transferowy Miedzi, która dotychczas za taką cenę do Uralu Jekaterynburg w 2019 r. sprzedała Rafała Augustyniaka.

Makuch zdążył już zapoznać się z ekstraklasą w sezonie 2018/2019 – wiosną rozegrał trzy spotkania, z legnickim klubem przeżył wtedy spadek.

W sezonie 2020/21 w 33 meczach w I lidze zdobył 5 goli i zanotował 4 asysty, z kolei w sezonie 2019/20 w 28 spotkaniach strzelił do siatki rywali 2 razy i miał asystę.

- Jak grałem na orliku ze znajomymi, to zawsze mówiłem, że jestem Cristiano Ronaldo! - mówił w wywiadzie dla portalu weszlo.com w grudniu ubiegłego roku. - Zawsze chciałem być tak pracowity jak on, a nie ukrywam też, że kompilacje jego zagrań z Youtube’a próbowałem przenosić na boisko. Jak byłem już bardziej świadomym chłopcem, to bardziej podglądałem Fernando Torresa w czasach gry dla Liverpoolu.