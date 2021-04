Cracovia "przeskoczyła" Wisłę. Niezwykle cenne punkty "Pasów"

Zmiany Michała Probierza

Cracovia już nie wyszła na to spotkanie ze wzmocniona obroną, trzema stoperami i dwoma wahadłowymi, jak miało to miejsce w spotkaniu z Legią. Trzeba bowiem było atakować, by uciekać od dołu tabeli. W tej kolejce Podbeskidzie Bielsko-Biała nie zbliżyło się do Cracovii, ale dokonała tego Stal Mielec, dzięki remisowi z Jagiellonią.

Trener Michał Probierz zaufał głównie tym piłkarzom, którzy wywalczyli remis z Legią, z tym, że Milana Dimuna zastąpił Damir Sadiković, a pauzującego za kartki Sergiu Hankę – Thiago.

Oba zespoły od początku postanowiły nie forsować tempa. Skupiały się na bardzo uważnej grze. Rozruszać kolegów próbował Luis Rocha, który zdecydował się na indywidualną akcję, ale został zablokowany. Z kolei goście odpowiedzieli uderzeniem Dusana Lagatora, który z bliska nie trafił w bramkę po wrzutce z rzutu wolnego w wykonaniu Mateusza Szwocha.