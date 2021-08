Cracovia wciąż jest bezradna. Wypunktowała ją Lechia Gdańsk

Niemczycki znów w bramce

Zgodnie z zapowiedziami, w bramce ponownie stanął Karol Niemczycki, do którego można było mieć pewne pretensje za puszczonego gola z Lechem. Wobec kontuzji Filipa Balaja, miejsce na szpicy zajął Marcos Alvarez. Zabrakło też Michala Siplaka, którego zastąpił Luis Rocha, a Floriana Loshaja zastąpił Damir Sadiković.

Lechia od początku przejęła inicjatywę – starała się narzucić swoje warunki gry. W 5 min główkował jej najgroźniejszy strzelec Flavio Paixao, ale bardzo nieclenie. Od razu odpowiedział Marcos Alvarez, który uderzał bez namysłu i piłka trafiła w boczną siatkę. Krakowianie grali bardzo nerwowo, psuli ataki, niedokładnie podając. Wiadomo, tylko jeden zdobyty punkt powodował frustrację i zniecierpliwienie. W 13 min „Pasy” miały szansę, wykonując rzut wolny z boku pola karnego. Zamiast dośrodkowania mieliśmy bezpośredni strzał w wykonaniu Luisa Rochy, ale uderzenie było zbyt słabe, by stanowić zagrożenie dla gdańskiej defensywy. Dużo było walki w środku pola, Cracovia bardzo pilnowała się, by się nie „otworzyć”. A od czasu do czasu starała się groźniej zaatakować, jak choćby w 23 min gdy strzelał Pelle van Amersfoort, ale na posterunku był Zlatan Alomerović.