Cracow Fashion Awards 2020. Młodzi krakowscy projektanci mody pokazali dyplomowe kolekcje. Tak będziemy się ubierać? [ZDJĘCIA]

Krakowskie święto mody w tym roku odbywa się jesienią i z nieco okrojonym programem. Na Cracow Fashion Week nie mogło jednak zabraknąć pokazu dyplomowych prac studentów SAPU. Wśród artystycznych wizji modowych znalazły się także kolekcje inspirowane pandemicznymi elementami stroju - na wybiegu pojawiły się modelki w maseczkach.

Cracow Fashion Awards 2020 wygrała Patrycja Segedyn, autorka kolekcji "La belleza". Projekty "Girls just wanna…" Aleksandry Szcząchor zostały wybrane Kolekcją Mediów, a Agnieszka Wolnica otrzymała m.in wyróżnienie Fashion Post, Fashion Magazine, Styl.pl oraz LPP za kolekcję "Fartuszek".

Tegoroczny Cracow Fashion Week potrwa do 13 września. W programie znalazło się wiele wydarzeń, których hasłem przewodnim jest „Moda, sztuka, edukacja”. Na zakończenie CFW w Nowohuckim Centrum Kultury zobaczymy pokaz mody ekologicznej No Waste Show - studenci SAPU zaprezentują wówczas ubrania stworzone zgodnie z ideą zero waste.