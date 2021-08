"Creation Stories" - efektowna opowieść o słynnym brytyjskim menedżeże rockowych gwiazd już w krakowskich kinach

Ten film jest „hołdem dla zmieniających życie chwil i niesamowitej magii, która tworzy się na koncercie” ("The Times"), jest „magnetyczny” ("The Skinny") i „wciągnie was w szalony wir muzyki i narkotyków” ("The Upcoming"), jak mówią recenzje po pokazach w ramach Tribeca Film Festivalu. A jest o jednym człowieku, który zmienił życie milionów fanów na całym świecie i dał im Oasis, Jesus & Mary Chain czy Primal Scream.

„Nie mam talentu. Ale załatwię wszystko” - mówi Alan McGee, jedna z najbardziej ikonicznych postaci muzyki alternatywnej lat 90. Przeciętny facet, który marzy o tym, żeby Glasgow leżało u jego stóp. Kiedy przypadkiem zamiast być w Londynie trafił do King Tut’s i zobaczył Oasis, zaczął najbardziej burzliwąą, usłaną narkotykami i burdami podróż przez brytyjski świat rocka.