Cud w Lanckoronie? Świetlisty znak na parkingu wzbudził sensację. Niektórzy widzą w nim... anioła. Zobaczcie ZDJĘCIA 9.08.2021 Bogumił Storch

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Takie zjawisko zarejestrowała kamera monitoringu w Lanckoronie. Zrzut ekranu Renata Skorczyńska - Szostak podesłała na facebookowy profil Lanckorona Turystyczna i o dziwnym światełku zrobiło się głośno Lanckorona Turystyczna/FB Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Na parkingu na lanckorońskim rynku kamera nagrała tajemniczy, świetlisty rozbłysk. Teraz mieszkańcy zastanawiają się, co to było. Niektórzy twierdzą, że w ten sposób objawił się... anioł. Skąd takie skojarzenie? Lanckorona słynie z organizacji parady aniołów. To nie pierwszy przypadek w okolicy, że mówi się o zjawisku nadprzyrodzonym. Tak było kilka lat temu w pobliskich Wadowicach, gdzie objawieniem nazwano wytryśnięcie źródełka z pomnika papieża Jana Pawła II. Szybko jednak okazało się, że to nie cud, a efekt remontu fontanny zamontowanej w obelisku. Czy świetlistą tajemnicę z Lanckorony też uda się w końcu rozwikłać? AKTUALIZACJA 9.08.2021