CYBERSEC 2024. Eksperci debatują w Krakowie, jak ochronić Europę przed atakami w sieci i zwiększyć cyberbezpieczeństwo

- Cyfryzacja w Polsce to wielka odpowiedzialność. Cyberbezpieczeństwo stało się w ostatnim czasie kluczowym elementem budowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo każdej Polki i Polaka. Obecnie dziennie notowanych jest kilkaset incydentów związanych z zagrożeniem cyberbezpieczeństwa, ich średnia liczba przekracza tysiąc, czasem nawet są to dwa tysiące. Incydenty są kierowane z Rosji i Białorusi. Są identyfikowane jako główne zagrożenie dla Unii Europejskiej. Wiele więc wyzwań przed nami - mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Zaznaczył, że cyberbezpieczeństwo w kraju trzeba budować w oparciu o balans i współpracę administracji rządowej, samorządowej, firm zajmujących się bezpieczeństwem w sieci.

W najbliższych latach, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, polski rząd zamierza wydać na rozwój cyfryzacji przedsiębiorstw ok. 30 mld zł. - To olbrzymie pieniądze, które trafią do dużych i małych przedsiębiorstw - dodał Krzysztof Gawkowski.