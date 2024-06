CYBERSEC 2024. Instytucje sektora publicznego celem cyberprzestępców. Pomóc mogą urządzenia szyfrujące

- W momencie pierwszej instalacji należy zdefiniować hasło. Na jego podstawie kontroler ustala klucze szyfrujące. Są bezpiecznie przechowywane i nie ma możliwości złamania tych haseł. Jeżeli ktoś zgubi takiego pendrive`a, to po 10 próbach wpisania hasła urządzenie się blokuje. Można go użyć ponownie, sformatować, ale dane przepadają bezpowrotnie - dodaje Robert Sepeta.

To firma produkująca urządzenia zapewniające szyfrowanie, które można instalować w różnych komputerach. Mogą z nich korzystać instytucje państwowe, administracji publicznej, klienci biznesowi, ale też użytkownicy domowi. Są to urządzenia typu pendrive, a także dla komputerów z większą pojemnością pamięci dyski z wbudowanym szyfrowaniem i ekranem do wprowadzania hałas i kodu PIN.

Kontrole Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku wykazały, że wiele jednostek administracji publicznej korzysta z nieaktualnego oprogramowania, nie monitoruje go, a nawet używa nieautoryzowanych programów. Jak wskazują eksperci, problemy pojawiają się również m.in. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przestarzałym sprzętem i oprogramowaniem, efektywnym wzmacnianiem świadomości pracowników na temat istniejących zagrożeń czy znalezieniem odpowiednich specjalistów IT.

– Znaczna część jednostek publicznych nie wdrożyła jeszcze w pełni wszystkich istniejących przepisów dot. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, takich jak ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa z 2018 r. czy rozporządzenie regulujące Krajowe Ramy Interoperacyjności. Do tego dochodzą kolejne regulacje – NIS2 i związane z nim obowiązki - zauważa Tomasz Surdyk, inspektor ochrony danych, koordynator ds. bezpieczeństwa IT i ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Kingston Technology. - Co istotne, nie wystarczy jedynie stworzenie instrukcji i wytycznych, które będą zgodne z nowymi przepisami. Bez odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nawet najlepiej opracowane procedury nie będą wystarczające. Niestety spora część jednostek samorządowych nadal korzysta z przestarzałych, niewspieranych już systemów operacyjnych jak Windows 7, nie posiada należytego oprogramowania wspierającego czy odpowiednich szyfrowanych dysków do zabezpieczenia danych - dodaje.