CYBERSEC 2024. Polska stawia na cyberbezpieczeństwo. W Krakowie rozmawiano o tym z udziałem technologicznych gigantów

- Znajdujemy się w kluczowym momencie związanym ze zbliżającym się objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Europejskiej. Jednym z wyzwań w kraju i Europie jest cyberbezpieczeństwo. Forum CYBERSEC 2024 było platformą do nawiązywania sojuszy, pokazywania nowych rozwiązań, ale również wskazywania różnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, uwidaczniania słabych stron w tym zakresie i reagowania na nie. To są często duże wyzwania dla firm zajmujących się taką działalnością, które mogły wymienić się doświadczeniami - podsumowała Marietta Gieroń, przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC, prezes Instytutu Kościuszki, organizującego to wydarzenie.