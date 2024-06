Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: Mamy cyber zimną wojnę. Bronimy się, umiemy to robić

Z jak dużą skalą zagrożenia mamy do czynienia w związku z cyberatakami na nasz kraj?

Cyberbezpieczeństwo staje się powszechne. Mamy świadomość, że trzeba chronić obywateli, administrację i biznes. Obserwujemy coraz więcej incydentów w cyberprzestrzeni. Dziś, z perspektywy ostatnich tygodni, możemy powiedzieć, że Polska ma najwięcej cyberincydentów w historii. Chodzi o incydenty różnego typu od tych zwykłych, do takich, które mogą być kwalifikowane jako krytyczne. Przeciwdziałamy im. Umiemy to robić, dlatego nie mówi się o tym bardzo dużo. Incydenty związane z fałszywą depeszą Polskiej Agencji Prasowej, czy zakłócenia transmisji TVP w Internecie podczas meczu Polaków na mistrzostwach Euro 2024 pokazują, że są jeszcze miękkie podbrzusza, które trzeba lepiej zabezpieczyć. Dlatego chcemy stworzyć polską cybertarczę, odpowiedzialnie zainwestować w to przedsięwzięcie ponad 3 miliardy złotych. To będą różnego rodzaju działania instytucji samorządowych, rządowych, a także w sferze biznesu, które mają wzmocnić higienę cyfrową, pozwolić na nowe audyty, płatne szkolenia. Powstanie więcej bezpiecznej sieciowej infrastruktury. To doprowadzi do tego, że cybernetyczne serce Polski będzie funkcjonowało tak, by nie dochodziło do przełamań cyfrowych zabezpieczeń.