CYBERSEC 2024. Technologiczni giganci w Krakowie. Porozmawiają o cyberbezpieczeństwie w Europie

- Polska przygotowuje się do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z początkiem 2025 roku i – jak sygnalizuje wicepremier – cyberbezpieczeństwo ma być jednym z kluczowych tematów naszego przywództwa. Spotykamy się więc w Krakowie m.in. po to, aby omówić cyfrowe priorytety dla Polski i Europy oraz bloku transatlantyckiego. Jest to istotne, ponieważ codziennie otrzymujemy z ministerstwa cyfryzacji informacje o rosnącej liczbie cyber zagrożeń, o wzroście częstotliwości ataków na cele w Polsce - mówi Marietta Gieroń, przewodnicząca Rady Programowej CYBERSEC.

2 tysiące uczestników w CYBERSEC 2024 w Krakowie

Wśród partnerów CYBERSEC 2024 są technologiczni giganci

- Naszym celem na CYBERSEC jest łączenie potencjałów różnych środowisk, w tym biznesowego. Stworzyliśmy świetną przestrzeń zarówno do prezentacji różnego rodzaju produktów i rozwiązań służących do proaktywnej ochrony przed cyberzagrożeniami, jak i do debaty na ten temat oraz networkingu. Warto zauważyć, że firmy dysponują skutecznymi rozwiązaniami nie tylko dla sfery publicznej i biznesowej, ale też dla szeregowych użytkowników korzystających na co dzień z sieci - podkreśla Marietta Gieroń. - Bardzo się cieszymy, że wydarzenie wraca do miasta, z którego się wywodzi. W Krakowie działa znakomity ekosystem naukowo-badawczy i wiele firm zaangażowanych w tworzenie technologii służących do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Ponad 50 tys. specjalistów IT pracuje dla kluczowych korporacji technologicznych, dla których bezpieczeństwo cyfrowe stało się kwestią priorytetową - dodaje.