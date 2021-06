Czerwiec miesiącem zdrowia mężczyzn. To doskonała okazja, aby pozbyć się zgubnego nałogu palenia papierosów

Chcą rzucić palenie, ale nie mogą

Pomimo zachęt organizacji społecznych, kampanii informacyjnych oraz specjalnych okazji, jak rzeczony czerwiec oraz chęci wśród samych palaczy – sztuka rzucenia papierosów udaje się niestety tylko nielicznym. Można to zgonić na słabą wolę palaczy, kłopoty z dochowaniem zobowiązań, ale też na zbyt niskie ceny najtańszych papierosów czy też brak systemowego wsparcia w walce z tym nałogiem.

Uzależnienie od nikotyny to przecież choroba jak każda inna, a więc - wymagająca leczenia. W Polsce, gdzie papierosy pali, co czwarty dorosły – co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta – w pełni profesjonalne leczenie oferują zaledwie 2 poradnie rzucania palenia: w Gdańsku i w Warszawie. To zaś oznacza, że jedna poradnia przypada na 4 miliony(!!!) uzależnionych od papierosów. I chyba nie trzeba dodawać, że jest to jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Przyjmuje się, że w Polsce maksymalnie dwie - na sto - leczone z nikotynizmu osoby wychodzą z tego zabójczego nałogu, rzucając palenie papierosów.