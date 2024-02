Część krakowian ma uskarżać się na działanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jerzy Gramatyka komentuje

W 2023 MRK prowadziło 930 spraw. 40 procent interwencji zakończyło się pozytywnie

Pytamy więc w urzędzie ile osób zatrudnia biuro rzecznika, jak również o to ile spraw udało się pracownikom rozwiązać. Jerzy Gramatyka pełniący funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w odpowiedzi na nasze pytania informuje, że obsada etatowa Biura Prawnego MRK w Krakowie to 7 osób. Trzy spośród nich jest zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu. Spośród tych osób 3 osoby to Radcowie Prawni i jeden adwokat. "Wszyscy pracownicy Biura poza osobą obsługującą sekretariat to czynni prawnicy z kilkunastoletnim stażem" - informuje Jerzy Gramatyka.