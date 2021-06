Cztery przedszkola w nowych odsłonach działają już oficjalnie. Wstęgi zostały przecięte

Jadwiga Wójtowicz odczytała list okolicznościowy marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego.

- Wsparcie Małopolan, ich rodzin, to priorytety w działaniu samorządu województwa - czytała radna. - Dziękuję burmistrzowi oraz całej wspólnocie mieszkańców za podjęcie tak ważnej społecznie inicjatywy, jaką jest kompleksowy rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Biecz. Jestem pewien, że będą one istotnym uzupełnieniem gminnego systemu edukacji i opieki. Wychowanie przedszkolaków stanowi pierwszy szczebel w systemie edukacji i jest bardzo ważne dla rozwoju osobowościowego - dokończyła Jadwiga Wójtowicz.

Po to, by dzieciaki miały naprawdę świetne warunki do nauki gmina Biecz wydała blisko sześć milionów złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to dokładnie 4.331.947,72 zł. Reszta to wkład własny gminy i dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Cztery bieckie gminne przedszkola to teraz zupełnie nowa jakość. Burmistrz Mirosław Wędrychowicz nie ukrywa satysfakcji.