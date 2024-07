Czwarta lampka wina - czyli czwarte urodziny krakowskiego Teatru Burleski by Veren De Heddge w Teatrze Nowym Proxima Paweł Gzyl

Veren De Heddge Materiały prasowe

Jak co roku Teatr Burleski by Veren De Heddge zaprasza do wspólnego celebrowania swych urodzin w oszałamiającym stylu. "Będzie pięknie, czarująco i spektakularnie! Wdzięk, klasa, brokat oraz cekiny będą towarzyszyć nam przez całą noc" - zapowiadają organizatorzy. Tym razem wydarzenie odbędzie się 12 i 13 lipca o godz. 20 w krakowskim Teatrze Nowym Proxima.