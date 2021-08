Czy 33-letnia redaktorka z Tarnowa trafi na ołtarze? Jest proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Stefanii Łąckiej

Ziemski Anioł Stróż spod Tarnowa

Już za życia Stefania Łącka nazywana była „Ziemskim Aniołem Stróżem”. W ten sposób mówiły o niej m.in. współwięźniarki z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym Stefania przebywała od 1942 r. do wyzwolenia w 1945 roku. Pracowała w szpitalu obozowym jako pielęgniarka, gdzie usługiwała ciężko chorym, a także narażając życie chrzciła noworodki. Starała się także wpływać na służby obozowe, by polepszyć życie współwięźniarek. Dodatkowo chroniła chore kobiety skazywane na śmierć wykreślając je m.in. z list osób, wytypowanych do podania im śmiertelnego zastrzyku.

Łącka pochodziła z Woli Żelichowskiej, w parafii Gręboszów na Powiślu. Uczęszczała do seminarium nauczycielskiego w Tarnowie. Angażowała się w działalność szkolnego teatru, orkiestry oraz w harcerstwo. Pracowała w redakcji czasopisma diecezjalnego „Nasza sprawa”. Była redaktorką dodatku dla dzieci. Po wybuchu wojny z całym zespołem włączyła się w działalność konspiracyjną. Została aresztowana przez gestapo 16 kwietnia 1941 roku. Pomimo tortur nie załamała się w więzieniu i nikogo nie wydała.