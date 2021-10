Dąbrowa Tarnowska. Pirotechnicy zabezpieczyli w mieszkaniu 52-latka podejrzane substancje. Okazało się, że to materiały wybuchowe

Wspólna akcja dąbrowskich policjantów oraz pirotechników samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji i funkcjonariuszy laboratorium kryminalistycznego z Krakowa na os. Westerplatte była efektem informacji, które dotarły do kryminalnych ze stolicy Powiśla. Dowiedzieli się oni, że w jednym z mieszkań znajdują się jakieś niebezpieczne substancje. Podczas przeszukania wskazanego lokalu potwierdzono, że właściciel posiada w nim podejrzane materiały.

Groźne materiały wybuchowe w mieszkaniu na dąbrowskim osiedlu

Pirotechnicy w mieszkaniu zabezpieczyli słoiki oraz plastikowe butelki wypełnione różnymi substancjami. Funkcjonariusze oddziału specjalnego wskazali, że są wśród nich materiały wybuchowe oraz substancje chemiczne, które mogłyby służyć do produkcji materiału wybuchowego. Jak się okazało był to dokładnie pentryt, który jest jednym z najsilniejszych znanych kruszących materiałów wybuchowych oraz anfo, który również należy do niebezpiecznych substancji wybuchowych.