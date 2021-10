Dąbrowica. Ogień strawił budynek gospodarczy koło Szczucina. To kolejny pożar na Powiślu Dąbrowskim [ZDJĘCIA]

Pożar w Dąbrowicy. Budynek gospodarczy w ogniu

Zgłoszenie o pożarze napłynęło na stanowisko kierowania dąbrowskiej PSP w sobotę (16 października) o godz. 22.43. W ogniu znajdował się budynek gospodarczy w miejscowości Dąbrowica koło Szczucina. To już kolejny tajemniczy pożar na Powiślu Dąbrowskim i w tej miejscowości.

Budynek był pustostanem, nie była doprowadzona do niego energia elektryczna, stąd wszystko wskazuje na to, że ogień to dzieło podpalacza.

W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, a także z jednostek OSP w Słupcu i Szczucinie. Chodziło nie tylko o to, aby ugasić płonący budynek gospodarczy ale także niezamieszkały drewniany budynek mieszkalny znajdujący się w bliskiej odległości od niego. Działania gaśnicze trwały do godz. 2.30.

Przyczyny pożaru ustala policja.

