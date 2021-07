Do Pleśnej wraca święto owoców. Będą produkty regionalne, wino z lokalnych winnic i występy. Wszystko w nowym "Relaksie"

Gmina Pleśna, dzięki specyficznemu mikroklimatowi, licznym sadom i uprawom malin, truskawek, wiśni, porzeczek i brzoskwiń nazywana jest często "zagłębiem owoców miękkich". Wiele osób trudni się tu także pszczelarstwem i uprawą winorośli, z których pozyskują przedniej jakości miody i wina.

Wielkie święto w Pleśnej

Odbywające się już po raz XVIII Święto Owoców i Produktów Pszczelich to doskonała okazja, aby skosztować tego, z czego gmina słynie w okolicy.

- Lokalni producenci będą oferować swoje wyjątkowe wyroby. Nie zabraknie kół gospodyń wiejskich z produktami regionalnymi, które rywalizować będą konkursie Pleśnieński Smak, pszczelarzy, a także miejscowych winiarzy, którzy częstować będą winem z licznych na naszym terenie winnic. Wydarzeniu towarzyszyć będzie bowiem kolejna odsłona Pleśnieńskiego Bachusa – wylicza Józef Knapik, wójt gminy Pleśna.

Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę – 18 lipca o godz. 16 w nowym miejscu - na terenie reaktywowanego po ponad 30- latach Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Relaks w Łowczówku. To kolejne, atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku pod Tarnowem, które powstało w ramach Źródlanego Szlaku. Znalazło się w nim m.in. wielofunkcyjne boisko ze sztucznej nawierzchni do uprawiania różnych dyscyplin, boisko do siatkówki plażowej, plenerowa siłownia i plac zabaw, a także miejsce do jazdy na rolkach, z których można będzie korzystać bezpłatnie.