Targ regionalny w Tarnowie w słonecznej odsłonie. Przy ul. Giełdowej nie brakowało lokalnych produktów, sadzonek roślin i pysznego bigosu

Kwietniowy targ regionalny w Tarnowie przyciągał smacznymi i zdrowymi produktami

Tarnowianie i mieszkańcy regionu polubili Targi Regionalne

Na wystawowych stołach nie brakowało pysznych serów i wędlin oraz świeżych owoców i warzywa. Dodatkowo można było skosztować pysznych dań i wypieków, do których wykorzystano lokalne składniki. Był m.in. smaczny bigos oraz doskonale wypieczona focaccia.

Organizatorzy Targu Regionalego w Tarnowie podkreślają, że celem wydarzenia było nie tylko promowanie lokalnych produktów i kultury, ale również budowanie świadomości społecznej na temat znaczenia wspierania lokalnych przedsiębiorców i producentów. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do pokazania, że bogactwo i różnorodność lokalnych dóbr są czymś, co warto pielęgnować i wspierać.

W niedzielę przy ul. Giełdowej pojawili się następujący lokalni wystawcy: