Do trzech razy sztuka. Legendarny klub studencki znów przekłada jubileusz

Kamil Jagielski jest piłkarzem. Z powodu udziału w Warsaw Shore został wyrzucony z klubu

Kamil Jagielski, nowy uczestnik "Warsaw Shore", który do programu dołączył w 15. sezonie, to 25-latek w Pułtuska, niektórym znany jako piłkarz z mazowieckich boisk. Jednak właśnie z powodu uczestnictwa w reality show MTV nie mógł zagrać w klubie, do którego dołączył w styczniu 2021 roku.