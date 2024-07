Doda i Dariusz Pachut zbudowali dom niedaleko Nowego Sącza? Góral spod Łącka jak "Bob budowniczy". Są już nawet kwiaty na tarasie Martyna Kępa

Doda i Dariusz Pachut tworzą szczęśliwy związek z dala od błysków fleszy. Wcześniej relacjonowali wspólne życie na Instagramie, ale zdecydowali, że to źle wpływa na ich prywatne życie. Były nawet spekulacje, że rozstali się, co oczywiście było było nieprawdą. Co jakiś czas znana piosenkarka odwiedza rodzinne okolice Pachuta czyli Beskid Sądecki. Wspólną majówkę spędzili m.in. w Łącku na rowerach, w kolejny weekend wybrali się na wieżę widokową na Gorcu. Od kilku tygodni na Instagramie jej ukochanego pojawiają się relacje z budowy oraz aranżacji ogródka przy przestronnym domu z widokiem na sądeckie krajobrazy. Czy para uwiła sobie gniazdko na Sądecczyźnie?