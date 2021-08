Dojrzałe Kino: Mads Mikkelesen w „Jeźdźcach sprawiedliwości”

Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto - ocalały z wypadku matematyk, dziwak.

Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet! Połączeni wspólnym celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki.

Dojrzałe Kino to cykl Kina Pod Baranami zorganizowany z myślą o krakowskich seniorach. Od blisko dziesięciu lat w środy o godz. 11 mają oni możliwość obejrzenia premierowych filmów oraz podyskutowania o nich. Gospodynią spotkań jest znana krakowska filmoznawczyni Maria Malatyńska, której prelekcje poprzedzają seanse Dojrzałego Kina, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.