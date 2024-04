Domowa, babcina zalewajka z boczkiem lub słoniną [PRZEPIS]

Zalewajka to pyszna i pożywna zupa. Jak robiły ją nasze babcie? Przepisem na zalewajkę według przepisu babci, podzieliła się nasza Czytelniczka Patrycja Fudalewska-Jasińska.

Większości z nas zalewajka zapewne kojarzy się z filmem „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. Franek Dolas mówił: „A jak stąd wyjdę, zrobię wam (…) zalewajkę”. Zróbcie i Wy!



Składniki

200 g boczku wędzonego (babcia używa słoniny)

250 ml zakwasu na barszcz biały

100 ml śmietany

6 ziemniaków

2 ząbki czosnku

1 cebula

listek laurowy

1 ziele angielskie

sól, pieprz

Wykonanie

Boczek pokroić w kostkę. Połowę boczku wrzucić do garnka, dodać ziele angielskie i liść laurowy, zalać wodą i gotować. Pozostały boczek wraz z posiekaną drobno cebulą zarumienić na patelni.

Obrane i umyte ziemniaki pokroić w kostkę i wrzucić do garnka z gotującym się wywarem. W osobnym naczyniu wymieszać barszcz biały ze śmietaną i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Gdy ziemniaki będą już miękkie do zupy dodać mieszaninę barszczu i śmietany i podsmażoną cebulkę i boczek. Doprawić do smaku solą i pieprzem, gotować jeszcze chwilkę. Można podawać z chlebem.