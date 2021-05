Dramat pasażerów na ul. Kościuszki. Ponownie wybrzuszyła się szyna!

"Ul. Kościuszki w kierunku Salwatora wybrzuszenie szyny. Linia 1 i 2 kierowana na pętle Cichy Kącik. Uruchomiono komunikację zastępczą autobusową na odcinku Salwator > Filharmonia" - precyzuje krakowskie MPK.

Przypomnijmy, że to kolejne już w ostatnich dniach wybrzuszenie szyny na ul. Kościuszki. W minionym tygodniu, tylko w jeden dzień, doszło do tego trzy razy. A kolejnego dnia szyna pękła. Pilny jest kompleksowy remont i wymiana torowiska, ale - jak niedawno informowaliśmy - ze słów pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa wynika, iż nieprędko się to stanie. A pasażerów zapewne czekają jeszcze długie miesiące niepewności, czy uda się szybko i bez komplikacji dojechać przez ul. Kościuszki tramwajem do pracy czy domu.