Dramatyczna akcja ratunkowa na Wiśle w powiecie dąbrowskim. Strażacy i ratownicy medyczni długo walczyli o życie mężczyzny. Bezskutecznie

Dramat na Wiśle w powiecie dąbrowskim

Strażacy z Dąbrowy Tarnowskiej przed godziną 10 otrzymali pilne zgłoszenie wyjazdu do Ujścia Jezuickiego, gdzie przy przeprawie promowej miało dojść do nagłego zatrzymania krążenia u jednej z osób. Na miejsce natychmiast wyruszył zastęp z JRG Dąbrowa Tarnowska, a także jednostki OSP z Ujścia Jezuickiego oraz Hubenic. W sumie do akcji wyjechało 15 strażaków.

- Po dojeździe okazało się, że trzech mężczyzn pływało po Wiśle łodzią. W pewnym momencie jeden z nich nagle stracił przytomność i jego kompani zaczęli go reanimować na łodzi. Po dopłynięciu do brzegu strażacy ewakuowali tego mężczyznę i dalej prowadzono reanimację - mówi mł. bryg. Daniel Miszaszek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ratownicy walczyli o życie mężczyzny przez około 45 minut. Po tym czasie odstąpiono od czynności i stwierdzono zgon mężczyzny.